

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, 2016 yılı para ve kur politikası bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Başçı, gelecek yıllara yönelik enflasyon hedeflerinin yüzde 5 olduğunu ancak 2016 yılında asgari ücret artışının toplam talebi artırıcı etkisi olacağından, enflasyonun yüzde 6,5 olarak gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi. Başçı, göreve devam edip etmeyeceğiyle ilgili gelen soruya, "TCMB Başkanlığı zor ve sorumluluğu yüksek bir görev, verildiği son güne kadar yapılır" dedi.







Başçı, asgari ücretteki artış ile ilgili şunları söyledi:







“Asgari ücret artışının toplam talebi artırıcı etkisi olacak; enflasyona talep tarafından yönetilebilir etki kalacak. Yüzde 6.5 olan 2016 enflasyon tahmini için 1.5 puanlık ilave buradan kaynaklandı.”







Başçı, bu çerçevede 2016 ve 2017 için olduğu gibi 2018 enflasyon hedefinin de yüzde 5 olarak belirlendiğini söyledi.







CARİ AÇIKTA İYİLEŞME VURGUSU



Başçı, cari işlemler dengesindeki iyileşmenin devam edeceğini vurguladı. Enflasyonda yakın dönemde hedefin üzerinde kalmamızın nedeninin cari dengedeki yüksek açık olduğunu belirten Başçı, cari açık ile ilgili çok güzel iyileşmeler olduğunu, cari açığın enflasyon önündeki engel olmaktan çıktığını belirtti.







GÖREVE DEVAM SORUSU



Başçı, toplantı sonrasında basın mensuplarından gelen soruları da yanıtladı.







Merkez Bankası Başkanı, göreve devam edip etmeyeceği ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:







"Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan'a nezaket ziyareti yapabildik. Bu görev gerçekten zor ve önemli bir görev. Verildiği son güne kadar en iyi şekilde yapılır. Arkadaşlarımız da büyük bir fedakarlıkla ellerinden gelen katkıyı yapmaya devam ediyorlar. Görev verildiği sürece son güne kadar en iyi şekilde yapılır."







BAŞÇI'DAN REZERV AÇIKLAMASI



Başçı, son dönemde düşük seviyelere gelmesiyle gündemde olan Merkez Bankası rezervlerine yönelik de açıklama yaptı.







Başçı, "Resmi rezervlerin kısa vadeli dış borçları karşılama oranı, bankaların yurtdışı şubelerine olan borçları hariç, yüzde 100'ün üzerinde. Bankacılık sektörünün yurtdışı borçlarının ağırlıklı ortalama vadesi uzuyor; ortalama vade 2013 yılındaki 44 ayın üzerine çıkarak 50 ayın üzerine geldi, daha da uzama eğilimi var. BOTAŞ'ın döviz talebi yarı yarıya düştü, sakin günlerde talebi kamu bankaları tarafından karşılıyorduk; Mart ayından itibaren BOTAŞ'ın döviz talebi daha da azalacak. 2016 ilk çeyrekten itibaren ılımlı bir döviz rezervi artışı görebiliriz” dedi.