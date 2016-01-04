Küresel piyasalardaki hareketlilik İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürerken aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2015 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında TÜFE yıllık yüzde 8,81 oranında arttı. Beklenti ise yüzde 8,50'ydi.



TÜİK: Aralık'ta yurtiçi ÜFE yıllık yüzde 5,71 arttı, beklenti yüzde 6,03 oranındaydı.



TÜFE Aralık'ta yüzde 0.21 arttı (Beklenti: yüzde 0.04 düşüş)



* TÜFE yıllık yüzde 8.81 arttı (Beklenti: yüzde 8.52)



* Yİ-ÜFE Aralık'ta yüzde 0.33 düştü



* Yİ-ÜFE yıllık 5.71 arttı



* Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "H" Aralık'ta yıllık olarak yüzde 9.27, "I" yüzde 9.51 arttı.