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enflasyon farkı ne kadar olacak?

ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Küresel piyasalardaki hareketlilik İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürerken aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı

Tarih : 04 Ocak 2016, 11:00
Puan Ver : Enflasyon Farkı Ne Kadar Olacak?(9/10)7


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2015 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında TÜFE yıllık yüzde 8,81 oranında arttı. Beklenti ise yüzde 8,50'ydi.



TÜİK: Aralık'ta yurtiçi ÜFE yıllık yüzde 5,71 arttı, beklenti yüzde 6,03 oranındaydı.



TÜFE Aralık'ta yüzde 0.21 arttı (Beklenti: yüzde 0.04 düşüş)

* TÜFE yıllık yüzde 8.81 arttı (Beklenti: yüzde 8.52)

* Yİ-ÜFE Aralık'ta yüzde 0.33 düştü

* Yİ-ÜFE yıllık 5.71 arttı

* Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "H" Aralık'ta yıllık olarak yüzde 9.27, "I" yüzde 9.51 arttı.








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