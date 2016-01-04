ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Küresel piyasalardaki hareketlilik İran ve Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürerken aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım 2015 Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre Aralık ayında TÜFE yıllık yüzde 8,81 oranında arttı. Beklenti ise yüzde 8,50'ydi.
TÜİK: Aralık'ta yurtiçi ÜFE yıllık yüzde 5,71 arttı, beklenti yüzde 6,03 oranındaydı.
TÜFE Aralık'ta yüzde 0.21 arttı (Beklenti: yüzde 0.04 düşüş)
* TÜFE yıllık yüzde 8.81 arttı (Beklenti: yüzde 8.52)
* Yİ-ÜFE Aralık'ta yüzde 0.33 düştü
* Yİ-ÜFE yıllık 5.71 arttı
* Özel kapsamlı TÜFE göstergelerinden "H" Aralık'ta yıllık olarak yüzde 9.27, "I" yüzde 9.51 arttı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar