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enflasyon 3 yılın en düşük seviyesinde!

ENFLASYON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Enflasyon Nisan ayında, 0,78 arttı. Yüzde 1 artması beklenen nisan ayı enflasyon rakamıyla birlikte yıllık 6,57'ye olan enflasyon 3 yılın en düşük seviyesini gördü.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 10:32
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TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.



Nisan ayında TÜFE yüzde 0,78 artmasına karşın, yıllık bazda yüzde 6,57 ile Mayıs 2013'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) nisan ayında  yüzde 1 artış bekleniyordu.



Yurt  İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda yüzde 0,52 yükseldi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,87 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,84, yurt içi  üretici fiyatları yüzde 5,47 arttı.



Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,79  ile spor müsabakalarına giriş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 53,93  ile sivri biberde görüldü.








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