

TÜİK Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı.







Nisan ayında TÜFE yüzde 0,78 artmasına karşın, yıllık bazda yüzde 6,57 ile Mayıs 2013'ten beri en düşük seviyeye geriledi. Tüketici Fiyatları Endeksi'nde (TÜFE) nisan ayında yüzde 1 artış bekleniyordu.







Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) nisanda yüzde 0,52 yükseldi. Yıllık enflasyon yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 2,87 oldu. 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7,84, yurt içi üretici fiyatları yüzde 5,47 arttı.







Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 42,79 ile spor müsabakalarına giriş ücretinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 53,93 ile sivri biberde görüldü.