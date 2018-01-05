Karaciğer Hastalığı Eski Kalecinin Sonu Oldu
Nerede Kalmıştık Akımına Son Katılan İsim Ümit Davala!
Thy, 2018'de 11,8 Milyar Dolar Gelir Hedefliyor
Sam Allardyce Kariyer Rekorunu Cenk Tosun'la Kırdı
Samsunspor'da Deprem! Tam 8 Futbolcu Serbest Kaldı
Enes Ünal'lı Villarreal Kupada Avantajı Kaybetti
Arsenal Yunan Futbolcu Konstantinos Mavropanos'u Kadrosuna Kattı
Mohamed Salah'a Büyük Onur! Yılın Futbolcusu Seçildi
Canlı Yayında Atletli Pozunun Konuşulduğunu Görünce Çılgına Döndü
Fenerbahçe'de Bir Devir Kapandı! Yıldız Futbolcuyla Yollar Ayrıldı
Sevgilisinin Fotoğrafını Paylaştı, Yapılan Yorumla Acı Gerçeği Öğrendi
Bu Tantuni Başka Tantuni! Sacda Gördüğünüz Et Değil
Hasan Şaş Ve Ümit Davala Fatih Terim'in Yardımcıları Oldular!
222 Milyon Euroluk İsim, Uzatmalı Sevgilisiyle Dudak Dudağa!
Galatasaray'ın Eski Futbolcusu Lukas Podolski Dönerci Oldu!
İzleyenin Burnunu Sızlatan Görüntüye Dayanamayıp Stüdyoyu Terk Etti
Bakan Özhaseki: Yeni İmar Planlarında Kat İzni 5'i Geçemeyecek
Barcelona, Celta Vigo'ya Diş Geçiremedi
İskoç Taraftarlar, Tek Gözü Görmeyen Futbolcu İçin Sahaya Yapay Göz Attı
West Ham United Taraftarı, Jake Livermore'un Ölen Oğluna Küfür Etti

Enes Ünal'lı Villarreal kupada avantajı kaybetti

ENES ÜNAL'LI VİLLARREAL KUPADA AVANTAJI KAYBETTİ

Enes Ünal'ın 61 dakika sahada kaldığı mücadelede Villarreal deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.

Tarih : 05 Ocak 2018, 03:00
Puan Ver : Enes Ünal'lı Villarreal Kupada Avantajı Kaybetti(8/10)4

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Villarreal deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi. Enes Ünal'ın 61 dakika oynadığı maçta Villarreal, deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.

ENES ÜNAL 61 DAKİKA SAHADA KALDI

Leganes'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Nordin Amrabat kaydetti. Milli oyuncumuz Enes Ünal 61. dakikada oyundan çıkarken, Villarreal'de yerine Carlos Bacca girdi.

Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında Leganes ile 10 Ocak'ta taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Enes  Ünal    Villarreal  Kupada  Avantajı  Kaybetti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER