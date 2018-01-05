ENES ÜNAL'LI VİLLARREAL KUPADA AVANTAJI KAYBETTİ
Enes Ünal'ın 61 dakika sahada kaldığı mücadelede Villarreal deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.
İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Villarreal deplasmanda Leganes ile karşı karşıya geldi. Enes Ünal'ın 61 dakika oynadığı maçta Villarreal, deplasmanda Leganes'e 1-0 mağlup oldu.
ENES ÜNAL 61 DAKİKA SAHADA KALDI
Leganes'e galibiyeti getiren tek golü 49. dakikada Nordin Amrabat kaydetti. Milli oyuncumuz Enes Ünal 61. dakikada oyundan çıkarken, Villarreal'de yerine Carlos Bacca girdi.
Villarreal, İspanya Kral Kupası son 16 turu rövanşında Leganes ile 10 Ocak'ta taraftarı önünde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: haberinburada
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