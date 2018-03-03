Enes Ünal'ın forma giydiği İspanyol ekibi Villarreal, La Liga'da taraftarı önünde Girona'ya 2-0 mağlup oldu.

La Liga'nın 27. haftasında Villarreal, taraftarı önünde Girona'yı konuk etti. Girona, Villarreal'i 90 dakika sonunda 2-0 mağlup etmeyi başardı. Villarreal bu sonuçla ligde üst üste 2. yenilgisini almış oldu.

Girona'nın gollerini 16. dakikada Christian Stuani ve 80. dakikada Anthony Lozano kaydetti. Milli oyuncumuz Enes Ünal, ikinci yarının başında Dani Raba yerine oyuna dahil oldu.

VILLARREAL 41 PUANDA KALDI

Bu galibiyetin ardından Girona, La Liga'daki puanını 40'a çıkarmayı başardı. Villarreal ise ligde 41 puanda kaldı.

Girona, ligin 28. haftasında taraftarı önünde Deportivo'yu konuk edecek. Villarreal ise gelecek hafta ligde deplasmanda Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: haberinburada