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Enes Ünal'lı Villarreal Deplasmanda Kayıp!

Enes Ünal'lı Villarreal deplasmanda kayıp!

ENES ÜNAL'LI VİLLARREAL DEPLASMANDA KAYIP!

İspanya La Liga 22'nci hafta müsabakasında Real Betis, sahasında Enes Ünal'lı Villarreal'i 2-1 yendi. Enes Ünal 36 dakika sahada kaldı.

Tarih : 04 Şubat 2018, 01:20
Puan Ver : Enes Ünal'lı Villarreal Deplasmanda Kayıp!(9/10)5

Enes Ünal'lı Villarreal deplasmanda Real Betis ile karşılaştı.

Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 31'inci dakikada kırmızı kart gören Daniele Bonera, Villarreal'i 10 kişi bıraktı. Bu kırmızı kart sonrasında savunmayı ön plana alan Villarreal Teknik Direktörü Javi Calleja, 36'ncı dakikada milli oyuncu Enes Ünal'ı çıkartarak yerine Alvaro Gonzalez'i oyuna dahil etti. 45'inci dakikada Loren Moron'un golüyle öne geçen Real Betis, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65'te bir kez daha sahneye çıkan Moron, farkı 2'ye çıkarttı. 80'inci dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Carlos Bacca maçın skorunu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla birlikte Real Betis 30 puana yükselirken, Villarreal 37 puanda kaldı.

EMRE MOR'UN TAKIMI DA KAYBETTİ

Öte yandan La Liga'da günün bir diğer maçında Deportivo Alaves sahasında Emre Mor'un forma giydiği Celta Vigo'yu 2-1 mağlup etti. Milli oyuncu mücadeleye yedek kulübesinde başlarken 74'üncü dakikada Nemanja Radoja'nın yerine oyuna dahil oldu. Celta Vigo bu sonuçla 31 puanda kalırken, Deportivo Alaves 22 puana yükseldi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Enes  Ünal    Villarreal  Deplasmanda  Kayıp    haber

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