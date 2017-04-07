

Hollanda'nın Twente takımında forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal sahadaki performansı kadar saha dışındaki tavırlarıyla da herkesin gönlünü kazanıyor.







Twente'nin PSV ile oynadığı maçta takımının ilk golünü atan Enes, bu golün arkasındaki hikayeyi de sosyal medya hesabından paylaştı.







kaynak:sabah