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enes ünal'ın paylaşımı sosyal medyayı salladı

ENES ÜNAL'IN PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Eredivisie'de Twente formasıyla gollerine devam eden Enes Ünal'ı duygulandıran anısı...

Tarih : 07 Nisan 2017, 15:18
Puan Ver : Enes Ünal'ın Paylaşımı Sosyal Medyayı Salladı(9/10)8


Hollanda'nın Twente takımında forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal sahadaki performansı kadar saha dışındaki tavırlarıyla da herkesin gönlünü kazanıyor.



Twente'nin PSV ile oynadığı maçta takımının ilk golünü atan Enes, bu golün arkasındaki hikayeyi de sosyal medya hesabından paylaştı.



 



kaynak:sabah








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