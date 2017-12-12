Villarreal, Levante'ye kiraladığı Enes Ünal'la ilgili kararını verdi. Kulüp Başkanı Fernando Roig oyuncunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bütün forvetleri sakatlanınca Levante, İspanya Futbol Federasyonu'na başvurarak zorda kaldıkları için transfer dönemi dışında transfer yapabilmek için izin istemişti.

Bu talebi kabul edilen Levante, Villarreal'le anlaşarak Enes Ünal'ı Ocak ayına kadar kiralamıştı. Ekim ayından bu yana Levante formasını giyen Enes Ünal sadece 1 gol kaydedebildi. Enes, Villarreal formasıyla da 1 gol atmıştı.

ENES DÖNÜYOR

Villarreal Başkanı Roig, 'Enes Ünal Ocak ayında başlayacak transfer döneminde evine yani Villarreal'e dönecek. Levante'de devam etmeyecek' dedi. Kulüp Başkanı Roig, Enes Ünal'ın Levante'ye kiralanmasının CEO kararı olduğunu söyledi. Villarreal'de forvetlerden Bakambu ve Sansone'nin sakatlanmasıyla hücum hattında Bacca yalnız kaldı. İspanyol ekibi Enes Ünal'ı geri çağırarak forvet eksiğini gidermeyi planlıyor. Hafta sonunda Celta'yla oynanacak maçta sadece Bacca forma giyebilecek.

Kaynak: haberinburada