ENES ÜNAL'IN GOLLERİ VİLLARREAL'İ GALİBİYETE TAŞIDI
Villarreal'de milli futbolcumuz Enes Ünal'ın, 82 ve 90+2. attığı gollerle Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti.
Villarreal'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Atletico Madrid karşılaşmasında takımına galibiyeti getiren isim oldu.
ENES ÜNAL'IN 2 GOLÜ GALİBİYETİ GETİRDİ
74. dakikada oyuna giren Milli oyuncumuz, 84. dakikada sağ kanattan yapılan ortada uzak köşeye müthiş bir kafa vuruşu yapan takımının beraberlik golünü attı. 90+2. dakikada ise attığı golle takımına galibiyeti getirdi.
Üstüste 2. galibiyetini alan Villarreal, puanını 47'ye çıkararak Real Madrid'le arasındaki 10 puanlık farkının artmasına engel oldu.
Kaynak: haberinburada
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