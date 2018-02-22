ENES ÜNAL'IN FORMA GİYDİĞİ VİLLARREAL, AVRUPA LİGİNE HAVLU ATTI
UEFA Avrupa Liginde Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, sahasında Lyon'a 1-0 mağlup oldu. İlk maçı da 3-1 kaybeden İspanyol temsilcisi son 16 biletini Fransız ekibine kaptırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Enesli Villarreal 3-1'in rövanşında Lyon'u konuk etti.
Zorlu mücadeleyi Fransız temsilcisi Lyon 1-0 kazandı.
MÜCADELENİN TEK GOLÜ TRAORE'DEN GELDİ
Fransız ekibine galibiyeti getiren tek gol ise 85. dakikada Bertrand Traore'den geldi.
Öte yandan Villarreal'de maça 11'de başlayan ve 90 dakika görev alan Enes Ünal, etkili bir görüntü çizmesine rağmen mağlubiyete engel olamadı.
Kaynak: haberinburada
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