ENES ÜNAL'I VİLLARREAL, EVİNDE KAYIP
Enes Ünal'ın ikinci yarıda forma şansı bulduğu maçta Villarreal, Deportivo Alaves'e 2-1 mağlup oldu.
Milli futbolcu Enes Ünal'ın takımı Villarreal, La Liga 23. hafta maçında konuk ettiği Deportivo Alaves'e 2 - 1 mağlup oldu.
GOLLER ELY, GOMEZ VE BACCA'DAN GELDİ
El Madrigal Stadı'nda oynanan karşılaşmada Deportivo Alaves'e galibiyeti getiren golleri 40'ıncı dakikada Rodrigo Ely ve 71. dakikada Ibai Gomez kaydetti. Ev sahibi takımın tek golü ise 77. dakikada Carlos Bacca'dan geldi.
ENES 58'DE OYUNA GİRDİ
Öte yandan Villarreal'de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, 58. dakikada Roger Martinez'in yerine oyuna dahil oldu.
Kaynak: haberinburada
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