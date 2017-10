İspanya La Liga takımlarından Villarreal'de forma giyen genç futbolcu Enes Ünal, Ekşi Sözlük yazarlarının sorularını yanıtladı. Her soruya samimi cevaplar veren Enes, hakkında bilinmeyen birçok şeyi açıkladı.

İşte Enes Ünal'ın soru-cevapları;

NE TÜR KİTAPLAR OKURSUN?

"Biyografi ve tarih kitapları okumayı seviyorum. şu anda okuduğum kitap Pep Guardiola'nın biyografisi ve oyun üzerine görüşleri.

KARİYERİNDEKİ EN ÜST HEDEF NEDİR?

"Oynayabileceğim kadar çok oynamak, potansiyelimin en üst seviyesine ulaşabilmek, futbolu bıraktığımda -ki bunu asla istemiyorum- asla pişmanlık duymamak."

VİLLARREAL'DEKİ HEDEFİN NE?

"Villarreal'deki öncelikli hedeflerim kültüre, dile ve orada oynanan farklı futbol tarzına uyum sağlamak, bundan sonraki dönemde top class seviyesine ulaşabilmek."

NE GİBİ ZORLUKLAR YAŞADIN?

Şu ana kadar Avrupa'nın 3-4 farklı ülkesinde futbol oynadım ve bu ülkelerdeki yaşantıyı tecrübe ettim. Tek zorlandığım yer Belçika'ydı diyebilirim. Nedeni ise Avrupa'ya ilk kez yaşamak üzere gitmiş olmamdı. Özellikle ilk etapta yalnız yaşamak ve dil konusu beni biraz zorladı. Sonra Lisa'yla tanıştım. :)

TÜRKİYE'DE HANGİ TAKIMI TUTUYORSUN?

"Çok defa söyledim, bir kez daha belirteyim; Türkiye'de tuttuğum takım Bursaspor."

ASKERLİK İŞİNİ NE YAPTIN?

"Şimdilik yok yazmıyorlar, tecilli. :)"

İNGİLİZCE VE İSPANYOLCA DURUMUN NEDİR?

"İngilizce rahatlıkla kitap/gazete okuyabilecek durumdayım. Zaten son 2 yıldır hayatımın büyük bölümünü İngilizce kullanarak geçiriyorum. İspanyolca için de sezon sonuna kadar iyi bir noktada olacağım sanırım."

FUTBOL DIŞINDA İLGİLENDİĞİN SPOR VAR MI?

"Basketbol oynamayı seviyorum. İlk izlediğim superbowl maçından bu yana amerikan futboluna da özel ilgi duyuyorum. Farklı oyun felsefeleri bakış açınıza zenginlik katar. Her sporu bu kategoriye sokabilirim."

KALEYE GEÇTİĞİN OLDU MU?

"Forvet oynayıp gol atmaktan çok büyük keyif alıyorum ama o tarz özelliklerim olsaydı agresif bir orta saha oyuncusu olmak isterdim. Bursaspor'da oynarken bir kupa maçında kaleye geçmiştim."

MAÇTAN ÖNCE UĞURUN VAR MI?

"Maçlardan önce standart olarak yaptığım tek şey müzik dinlemek. Özel bir uğurum yok."

GALATASARAY'A ATTIĞIN GOLDE NE DÜŞÜNDÜN?

"Saha içindeyken bunu düşünmeye de bunun keyfini almaya da vaktiniz olmuyor çünkü her an, her dakika performans göstermelisiniz. O anla ilgili kafamda net bir fotoğraf yok ama o gece uyuyamadığımı çok net hatırlıyorum."

Kaynak: haberinburada