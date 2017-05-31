ENES ÜNAL İMZA İÇİN İSPANYA'DA
Sezonu Hollanda'nın Twente'de takımında kiralık olarak geçiren Enes Ünal, yeni takımı Villareal'e imza atmak için İspanya'ya gitti.
Villareal'in 14 milyon Euro karşılığında Manchester City'den bonservisini aldığı Enes Ünal, yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitti. Villareal ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 20 yaşındaki futbolcu, imza için geldiği Valencia'da havalimanında görüntülendi.
kaynak:sabah
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