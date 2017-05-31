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enes ünal imza için ispanya'da

ENES ÜNAL İMZA İÇİN İSPANYA'DA

Sezonu Hollanda'nın Twente'de takımında kiralık olarak geçiren Enes Ünal, yeni takımı Villareal'e imza atmak için İspanya'ya gitti.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 15:59
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Villareal'in 14 milyon Euro karşılığında Manchester City'den bonservisini aldığı Enes Ünal, yeni takımı ile sözleşme imzalamak üzere İspanya'ya gitti. Villareal ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan 20 yaşındaki futbolcu, imza için geldiği Valencia'da havalimanında görüntülendi.

 



 



kaynak:sabah








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