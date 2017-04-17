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enes ünal golleriyle parlıyor

ENES ÜNAL GOLLERİYLE PARLIYOR

Şimdiye kadar ligde 17 gol kaydeden milli futbolcu, Hollanda'da 31 hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveyi zorluyor. Enes Ünal, 2016-2017 sezonunda Twente ile tüm kulvarlarda çıktığı 30 karşılaşmada ise toplam 18 gol kaydetti.

Tarih : 17 Nisan 2017, 13:16
Puan Ver : Enes Ünal Golleriyle Parlıyor(7/10)8


Milli futbolcu Enes Ünal'ın, Hollanda'nın Twente takımıyla 2016-2017 sezonunda sergilediği performans dikkati çekiyor.



İngiliz ekibi Manchester City'nin, 2015'te 3 milyon avro karşılığında Bursaspor'dan transfer ettiği Enes Ünal, kiralandığı Twente'deki başarılı oyunuyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.



Bursaspor'un eski futbolcularından Mesut Ünal'ın oğlu Enes, profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Bursaspor'da adım attı. 10 Mayıs 1997'de doğan futbolcunun yıldızı, memleketinin takımı Bursaspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı 5 Mayıs 2013'ten yaklaşık 3 ay sonra parladı.



Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonunun 2. haftasındaki 1-1 sonuçlanan Bursaspor-Galatasaray maçının 75. dakikasında fileleri havalandıran Enes, 16 yaşından 107 gün aldığı 25 Ağustos 2013 tarihinde kaydettiği bu golle "Türkiye ligi tarihinin en genç golcüsü" unvanını aldı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Enes  Ünal  Golleriyle  Parlıyor    haber

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