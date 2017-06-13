Oruç tutarken halsizlik yaşamak istemeyenlerin tükettikleri gıdalara dikkat etmesi gerekiyor. Pirinç yerine bulgur pilavını öneren uzmanlar, 'Bu sayede enerjinizi yükseltip açlık yaşamazsınız. Susuzluğu ayranla yenebilirsiniz' diyor.



Ramazan'da beslenme tarzındaki değişim ve öğün sayısındaki azalma metabolizmayı yavaşlatıyor. Oruçluyken ideal kilo dengesini korumak ve enerjiyi yükseltmek için bazı gıdalara ağırlık vermek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Merve Sarptaş Büyükince halsizliğe karşı çok özel beslenme uyarıları yapıyor...



GAZLI İÇECEKLERDEN KAÇIN



Sıcaklık ve nem artışı nedeniyle artan sıvı ihtiyacını tamamlamak için iftar ile sahur arasında 2-2.5 litre su için. Vücudun sıvı ihtiyacını artıran çay ve kahveyi sınırlayın. Ayran ve maden suyu için. Özellikle meyve suları ve asitli-gazlı içeceklerden uzak durun. Kilo problemi ve kan şekeri değerleri yüksek olanların Ramazan süresince meyve suyu tüketmemesi gerekmektedir. Sahur yapmadan oruç tutmak ya da sadece su içip yatmak açlık süresini uzatır. Bunun sonucu olarak da açlık kan şekeri daha hızlı düşer ve gün içinde halsizlik yaşanır.



ACIKANA ÖZEL...



Sahurda süt, yoğurt ve peynir gibi besinlerden oluşan hafif bir kahvaltı yapılmalı ya da çorba, sebze ve zeytinyağlı yemeklerden oluşan bir öğün tercih edilmelidir. Aşırı acıkma problemi olanlar midenin boşalma süresini uzatarak acıkmayı geciktiren kuru fasulye, nohut, mercimek, bulgur pilavı gibi yemekleri yemeli. Aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemekler ile unlu gıdalar kan şekeri dengesini bozar. Çabuk acıktırır ve halsiz bırakır. Uzak durulmalıdır.



SAĞLIKLI KALMAK İÇİN 5 ÖNERİ



1-İftardan ortalama 2 saat sonra 1 su bardağı süt veya yoğurt ile birlikte 2 porsiyon meyve tüketilerek bir ara öğün yapılmalıdır. Haftada 2 veya 3 gün bu ara öğün yerine, sütlü tatlılardan 1 porsiyon tüketilebilir



2-Yemekleri hızlı yemekten kaçınılmalı, yavaş yavaş ve iyice çiğneyerek besinler tüketilmelidir.



3-Yemeklerin pişirme yöntemleri de çok önemlidir. Özellikle ızgara, haşlama ve fırında yapılan yemekler tercih edilmeli; kavrulmuş, tütsülenmiş ve kızartılmış besinlerden uzak durulmalıdır



.4-Beslenme düzenindeki değişiklikler ve sıvı tüketimi azaldığından, ortaya çıkabilecek kabızlık sorununu önlemek için lif oranı yüksek gıdalar (kuru baklagiller, kepekli tahıllar, sebzeler) tüketilmelidir.



5-İftardan hemen sonra televizyon veya bilgisayar karşısında vakit geçirmek, koltukta dinlenmek yerine hareket edilmelidir Kısa mesafeli yürüyüşler yapmak, sindirime yardımcı olacaktır.







kaynak:sabah