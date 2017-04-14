Toplam bin megavatlık rüzgar enerjisi YEKA projesiyle, yaklaşık 1-1,2 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi bekleniyor. Proje ile Türkiye'de 40-50 farklı iş kolunu etkileyecek tedarik zinciri de söz konusu olacak



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının, son tekliflerinin 27 Temmuz'da alınacağını duyurduğu Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanları (YEKA) projesiyle, yaklaşık 1-1,2 milyar dolarlık yatırımın gerçekleşmesi bekleniyor.



İhaleyi kazanacak firma, arz-talep dengesi kapsamında Edirne-Kırklareli-Tekirdağ'da zorunlu olarak 280 megavatlık kapasite inşa edecek, belirlenen 7 bölge arasında bin megavatlık kapasiteyi tamamlayacak şekilde tesis kuracağı alanları seçebilecek.



AA muhabirinin Rüzgar Enerjisi Yenilenebilir Enerjisi Kaynak Alanları (YEKA) şartnamesinden yaptığı derlemeye göre, toplam kapasitesi bin megavat olacak rüzgar YEKA'da kullanılacak rüzgar türbininde, kule-kanat dahil yüzde 65 yerlilik oranı sağlanacak, saha bileşenlerinde de ayrıca yerlilik şartı aranacak.







kaynak:habertürk