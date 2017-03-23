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enerjimizi emiyor, halsiz bırakıyor

ENERJİMİZİ EMİYOR, HALSİZ BIRAKIYOR

Yorgunluktan kurtulamıyorsanız, bunun sebebi lezzetiyle herkesi cezbeden unlu ve şekerli gıdalar olabilir. Mevsim geçişlerinde yaşanan yorgunluk bir yana; tüketilen bazı besinler de enerjimizi emip, halsiz bırakıyor.

Tarih : 23 Mart 2017, 12:02
Puan Ver : Enerjimizi Emiyor, Halsiz Bırakıyor(5/10)2


Uzman diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, "Şeker, kek, beyaz un gibi basit karbonhidratlar kısa süreli enerji verir ama sonra kişiyi halsiz bırakır" diyor. Sebzelerin, kuru baklagillerin ve tam tahılların yavaş yavaş enerji verdiğini söyleyen Yıldırım, yorgunlukla mücadelenin yollarını anlatıyor: 6 Uykusuzluk yorgunluk nedenidir. Bu yüzden uyku sürenize dikkat edin.



 



kaynak:sabah








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