Türkiye'de, ocak-eylül döneminde toplam 3 bin 620 megavat kapasiteye sahip 116 elektrik santraliyle enerji yatırımları 4 milyar doları aştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin elektrikteki kurulu gücü eylül sonu itibarıyla 81 bin 647 megavata yükseldi. Söz konusu kapasitenin yüzde 55'ini hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve linyit kaynaklarının içinde olduğu yerli ve yenilenebilir enerji santralleri oluşturdu.

116 SANTRAL İŞLETMEYE ALINDI

Kurulu güçte doğalgaz santrallerinin payı yüzde 33, ithal kömürün payı yüzde 9 olarak belirlendi. Kalan yüzde 3'lük kısım ise fuel-oil, naftalin ve motorin gibi ikincil yakıtla çalışan santrallerden oluştu.

Ocak-eylül döneminde 3 bin 620 megavat kapasiteye sahip 116 santral işletmeye alındı. Elektrikte bir megavatlık kurulu güç için 1-1,2 milyon dolar yatırım yapıldığı dikkate alındığında, bu dönemdeki toplam yatırım miktarının 4 milyar doları geçti.

YATIRIMDA ASLAN PAYI DOĞALGAZIN

Yılın 9 aylık döneminde en büyük yatırım 2 bin 404 megavatla doğalgaz santrallerinde gerçekleşti. Bu dönemde 22 doğalgaz santrali devreye alındı.

Söz konusu dönemde 535 megavat kapasiteye sahip 46 yeni rüzgar santrali ve 407,8 megavat kapasiteli 28 hidroelektrik santrali üretime geçti. Jeotermal enerji alanında 171 megavat kurulu güce sahip 8 santral devreye alınırken, 50 megavatlık bir kömür santrali de işletmeye girdi.

Geri kalan 52,2 megavatlık kurulu kapasite ise biyogaz, fuel-oil, kojenerasyon ve atık ısıdan elektrik üretimi yapan toplam 11 santralden geldi.

Öte yandan, geçen yıl ocak-eylül döneminde elektrikte toplam 4 bin 815 megavatlık kapasite devreye alınmıştı.

Kaynak: haberinburada