

Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ve son 10 yılda yıllık ortalama 54.6 milyar dolar enerji ve maden ithalatına kaynak ayırmasının, “Büyük ve Güçlü Türkiye” hedefinin önündeki en büyük handikap olduğu tespitinin yapıldığı Milli Enerji Politikası, bu handikapı aşmak ve enerjide bağımsızlık sağlamak için uzun dönemde atılacak adımları içeriyor







Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için uzun dönemli, 'Milli Enerji ve Maden Politikası'nı tanıtacak. "Hedef Enerji'de Tam Bağımsızlık" parolası ile hazırlanan politika üç temel alanda çok sayıda stratejiden oluşuyor.







Politika, "Arz Güvenliği, Yerlileştirme ve Öngörülebilir Piyasa" başlıklarından oluşan sac ayağı üzerinde inşa ediliyor. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığının ve son 10 yılda yıllık ortalama 54.6 milyar dolar enerji ve maden ithalatına kaynak ayırmasının, "Büyük ve Güçlü Türkiye" hedefinin önündeki en büyük handikap olduğu tespitinin yapıldığı Milli Enerji Politikası, bu handikapı aşmak ve enerjide bağımsızlık sağlamak için uzun dönemde atılacak adımları içeriyor.







kaynak:sabah