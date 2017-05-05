ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARI
Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden enerji projeleri nedeniyle bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Söz konusu kamulaştırmalara ilişkin Bakanlar Kurulu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Balıkesir, Gaziantep, Zonguldak ve Ordu illerinde tesis edilecek regülatör ve santraller ile Manisa ve Tokat illerinde tesis edilecek rüzgar enerjisi santrallerinin yapımı amacıyla bazı taşınmazların tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Bu arada Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının, Kütahya merkezdeki Parmakören mahallesinde yer alan 109 taşınmazın özelleştirilmesi için yapılacak ihalelere ilişkin şartname ve tanıtım dokümanı alınması için bugün sona eren son başvuru tarihi, 18 Mayıs 2017 perşembe mesai saati bitimine kadar uzatıldı.
kaynak:hürriyet
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