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Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Teksas'ta
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enerji ve tabii kaynaklar bakanı albayrak, teksas'ta

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI ALBAYRAK, TEKSAS'TA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'na katıldı. Albayrak, Türkiye'nin enerji alanındaki önceliğinin, doğalgaz, elektrik, nükleer ve yenilenebilir enerjide kaynaklarını çeşitlendirmek olduğunu söyledi.

Tarih : 08 Mart 2017, 13:54
Puan Ver : Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Teksas'ta(7/10)7


ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı kapsamında bir konuşma yapan Albayrak, Pulitzer ödülü sahibi ve IHS Uluslararası Enerji Danışmanlığı Şirketi Başkan Yardımcısı Daniel Yergin'in sorularını yanıtladı.



Albayrak, Türkiye'nin 2002'de yaklaşık 200 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılasının (GSYİH) bugün 800 milyar doların üzerine çıktığına ve kamu borcunun GSYİH'ye oranının aynı dönemde yüzde 80'den yüzde 30'a indiğine dikkati çekti.



Söz konusu dönemde enerji alanına yapılan yatırımların 75 milyar doların üzerinde olduğunun altını çizen Albayrak, gelecekte ekonomik büyüme hedeflerine ulaşılması için enerji alanına yatırımların devam etmesi gerektiğini belirtti.



 



kaynak:milliyet








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