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enerji tasarrufu için bu aşamalara dikkat

ENERJİ TASARRUFU İÇİN BU AŞAMALARA DİKKAT

Bekleme modu, prizde bırakılan şarj cihazları... İşte elektriği "çöpe atmanıza" yol açan hatalar!

Tarih : 03 Şubat 2016, 09:34
Puan Ver : Enerji Tasarrufu İçin Bu Aşamalara Dikkat(6/10)5


 Artık enerji tasarrufu konusunda hiçbirimiz eskisi kadar bilinçsiz değiliz. Çünkü enerji kaynaklarının önemini ve korunmaları gerektiğini anladık.



Ama ne kadar bilinçli olursak olalım, hep daha fazlasını yapabileceğimiz de bir gerçek. Kimi zaman bilmediğimiz için, kimi zaman da "tembellik" nedeniyle ihmal ettiğimiz birkaç küçük önlem yöntemini, bu yazımızda sizlere hatırlatmak istedik...



Bekleme modundan vazgeçin



Televizyonunuzu ya da uydu alıcınızı bekleme modunda bırakmak, siz farkında olmasanız da, enerji tüketimine yol açıyor. Bu yüzden, cihazlarınızı kumandadaki kapatma düğmesi ile kapattıktan sonra fişten çekmeniz, size önemli bir tasarruf imkanı sunacaktır.



Kullandığınız ampullere dikkat



Geleneksel ampullerin kullanımı artık iyice azaldı. Ama onların yerine kullandığımız enerji tasarruf ampullerinden de yavaş yavaş vazgeçmeye başlamakta yarar var. LED ampuller hem geleneksel ampullerden yüzde 85'e varan oranlarda daha az enerji tüketiyor, hem de daha iyi bir aydınlatma sunuyor.



Konsolunuzu tamamen kapatın



Oyun konsollarında aslında iki farklı kapatma modu bulunuyor. Bunlardan ilki olan "hazırda bekletme" modu, aslında TV'lerdeki bekleme modundan farklı değil. Konsolun açılışını hızlandırmak uğruna daha fazla enerji tüketmeye itiranız yoksa, bu modu kullanmaya devam edin. Ama bizim önerimiz, konsolları da "tamamen kapanacak" şekilde ayarlamanız ve kullanmadığınız zamanlarda, konsolun "sıfır" enerji tüketmesini sağlamanız.








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