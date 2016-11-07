

* Toplu açılış törenini gerçekleştirdiğimiz ve tamamı 2016'da devreye alınmış ya da alınacak olan 158 enerji tesisinin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesisler çöp, doğalgaz, güneş, rüzgar, hidroelektrik, jeotermal linyit, taş kömürü gibi çok farklı enerji kaynaklarıyla elektrik üretiyor. Tamamı özel sektöre ait. 5 milyar dolarlık bir yatırım.



* Enerji kalkınmanın büyümenin refah artışının lokomotifidir. Yeterli miktarla düşük maliyetle enerji üretemiyorsanız hedeflerinize ulaşamazsınız. Çok çarpıcı örneklerini görürsünüz.



* Kurulu gücümüz 2 kattan fazla arttı. İnşallah bu şekilde büyümeye devam ettiğimizde Türkiye'nin elektrik piyasası Avrupa'da üçüncü sıraya ulaşacaktır. Enerji sektöründe adımların piyasanın ve tüketicilerin ihtiyacına yönelik dengeli atılması gerekiyor. İyi işleyen bir piyasa oluşturmak mümkündür.



* Enerji sektöründe adımların dengeli atılması gerekiyor. Siz bakmayın Batı ülkelerinden çevrecilik saldırılarına bunların hepsi art niyetlidir. Kömür ve nükleerle çalışan santraller olmasa Batı karanlığa gömülür. Polonya'da elektrik nükleerden yüzde 84, Almanya'da yüzde 45, Çin'de yüzde 75, Hindistan'da yüzde 73. Türkiye'de kömüre dayalı elektrik üretimi yüzde 22.



* Ülkemizde ne zaman kömür ve nükleer santral meselesi olsa birileri ayağa kalkar çevrecilik yapar. Peki Batı ülkelerinde neden böyle şeyler yaşanmaz, neden oralarda böyle kampanyalar olmaz. Bu kampanyaları finanse edenlerin dertleri başka. Onlar üzüm yemenin çevreyi korumanın değil bağcıyı Türkiye'yi dövmenin peşinde. Enerji ithalatımız cari açığın yarısını oluşturuyor. Bizim kendi rezervimizi eritmek zorundayız. Biraz fazla kullanırsın olur biter. Çünkü biz eğer finansman yönetiminde başarılı olmazsak, cari açığı düşürmezsek ekonomi dumanaltı olur. Biz kendi rezervimizi eritmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Önce kömürlerimizi eritelim.







* Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yeni bir strateji geliştirdi. Devlete en ucuz teklifte bulunana bir saha verilecek. Devlet alım garantisi vererek yatırımcıya finansman sağlamış olacak. En yüksek bedeli teklif edene daha önceden veriliyordu. Hiçbir olumlu katkısı yoktu.



* Nükleer santraller konusunda 2 önemli adım attık. Mersin Akkuyu 2023'te devreye girecek, Sinop için çalışmalar sürüyor. Yenilenebilir düzenlemesini çok önemli görüyorum.







* Dünyadaki en büyük güneş tarlası olacak Konya Karapınar için önümüzdeki ay ihaleye çıkılıyor. Yatırım bedeli 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.