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enerji içeceği markasının veliahtı için tutuklama emri

ENERJİ İÇECEĞİ MARKASININ VELİAHTI İÇİN TUTUKLAMA EMRİ

Tayland'da ünlü enerji içeceği markası Red Bull'un ortaklarından birinin veliahtı Vorayuth "Boss" Yoovidhya hakkında bir polis memuruna arabasıyla çarpıp kaçtığı suçlamasıyla tutuklama emri çıkarıldı.

Tarih : 28 Nisan 2017, 18:16
Puan Ver : Enerji İçeceği Markasının Veliahtı İçin Tutuklama Emri(9/10)6


Emniyet Sözcüsü Krisana Pattanacharoen, Vorayuth'un 2012'de devriye gezen motosikletli bir polis memuruna aracıyla çarptıktan sonra olay yerinden kaçmakla suçlandığını belirtti.



Vorayuth'a "çarpıp kaçma" ve "dikkatsiz araba kullanma" suçlamalarının yöneltildiğini dile getiren Pattanacharoen, emniyetin dün tutuklanma emri çıkarılması talebinin mahkeme tarafından onaylandığını kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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