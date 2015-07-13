

Mehmet Sepil ve Mehmet Emin Karamehmet'in birlikte kurduğu ve yüzde 50'sini İngiliz ortaklar kanalıyla Londra Borsası'na kote ettiği Genel Energy'nin CEO'su olarak atanan Murat Özgül, böylece Londra Borsası'nda işlem gören bir şirkette CEO'luk pozisyonuna, profesyonel yönetici olarak yükselen Türkler'den birisi oldu.







Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki (IKB) en büyük petrol ve doğalgaz rezervine sahip şirket olan ve halen Tawke ile Taq Taq sahalarında günde 300 bin varil hampetrol üreten Genel Energy'nin CEO'luğunu üstlenen Özgül, henüz 44 yaşında. Tony Hayward'ın Genel Energy Yönetim Kurulu Başkanı olmasıyla boşalan CEO'luk görevine genç yaşta atanan Özgül, 2008 yılından bu yana Genel Energy'nin yönetiminde üstlendiği her pozisyonda önemli başarılara imza attı. Özgül, son olarak Genel Energy'nin Türkiye ve Kuzey Irak Başkanlığı görevini yürütüyordu.







Özgül, Türkiye'ye 20 yıl boyunca doğalgaz ihraç etmesi planlanan sahaları yönetecek











Pek çok farklı sahada petrol/gaz arama ve üretim faaliyetleri gösteren Genel Energy, Kuzey Irak-Türkiye Gaz Anlaşması'nın temel taşı olarak kabul edilen Miran ve Bina Bawi gaz sahalarının da sahibi. Yakın bir gelecekte Türkiye'ye bu sahalardan yılda 10 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz ihraç edilmesi planlanıyor.