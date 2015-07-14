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enerji devini artık bir türk yönetecek

ENERJİ DEVİNİ ARTIK BİR TÜRK YÖNETECEK

Uluslararası şirketlerin üst yönetiminde görev alan Türkler arasına Murat Özgül de katıldı.

Tarih : 14 Temmuz 2015, 09:23
Puan Ver : Enerji Devini Artık Bir Türk Yönetecek(7/10)5


Tony Hayward Yönetim Kurulu Başkanı oldu; Genel Energy yönetiminde yeni dönem başladı.



Mehmet Sepil ve Mehmet Emin Karamehmet'in birlikte kurduğu ve yüzde 50'sini İngiliz ortaklar kanalıyla Londra Borsası'na kote ettiği Genel Energy'nin CEO'su olarak atanan Murat Özgül, böylece Londra Borsası'nda işlem gören bir şirkette CEO'luk pozisyonuna, profesyonel yönetici olarak yükselen Türkler'den birisi oldu.



Irak Kürdistan Bölgesi'ndeki (IKB) en büyük petrol ve doğalgaz rezervine sahip şirket olan ve halen Tawke ile Taq Taq sahalarında günde 300 bin varil hampetrol üreten Genel Energy'nin CEO'luğunu üstlenen Özgül, henüz 44 yaşında. Tony Hayward'ın Genel Energy Yönetim Kurulu Başkanı olmasıyla boşalan CEO'luk görevine genç yaşta atanan Özgül, 2008 yılından bu yana Genel Energy'nin yönetiminde üstlendiği her pozisyonda önemli başarılara imza attı. Özgül, son olarak Genel Energy'nin Türkiye ve Kuzey Irak Başkanlığı görevini yürütüyordu.








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