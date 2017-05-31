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ENERJİ BARAJLARINDA ALARM! GELEN SU GEÇEN YILIN ALTINDA...


ENERJİ BARAJLARINDA ALARM! GELEN SU GEÇEN YILIN ALTINDA...
Tarih : 31 Mayıs 2017, 09:25
Puan Ver : Enerji Barajlarında Alarm! Gelen Su Geçen Yılın Altında...(10/10)11


Ucuz elektriğin üretildiği barajlara bu yıl beklenenin çok altında su geldi. Türkiye'nin elektrik üretiminin yaklaşık dörtte birini karşılayan barajlara öngörülenin altında su gelmesi, elektrik üretim hedefini ve maliyetleri olumsuz etkileyecek. Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) verilerine göre, büyük barajlara gelen toplam su miktarı 2017 yılının ilk 5 ayında, geçen yıla göre yüzde 30 azaldı. gazete Habertürk'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre 2016 yılının ilk beş ayında ana havza barajlarına 39 milyar 76 milyon 199 bin metreküp su geldi. Bu yılın aynı döneminde gelen su miktarı, üçte bir oranında azaldı ve 27 milyar 439 milyon 710 bin metreküpte kaldı.



KURAK DÖNEME GİRİLDİ



Barajlara gelen su miktarı, uzun yıllar ortalamasının da yarısında kaldı. Barajlar, uzun yıllar ortalamasına göre, yıllık 47 milyar 166 milyon 397 bin metreküp su alıyordu. Bu yılın ilk 5 ayında sadece 27 milyar 439 milyon 710 metreküp su geldi. Eski TEDAŞ Genel Müdürü Osman Nuri Doğan, HABERTÜRK'e yaptığı açıklamada, ilk 5 ayda ana havza barajlarına yaklaşık 20 milyar metreküp suyun, uzun yıllar ortalamasına göre az geldiğini söyledi. Bu durumu, yağışların olmamasına bağlayan Doğan, bir kurak döneme girildiğini kaydetti.



 



kaynak:milliyet








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