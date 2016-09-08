

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yerli kaynakların keşfi ve ülke ekonomisine kazandırılması için çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Yapılacak çalışmayla Türkiye'nin her 5 kilometresinden toprak, dere ve bitki örneği alınacak ve hangi maden açısından zengin olduğu belirlenecek. Ayrıca gökyüzünden görüntüleme ile jeofizik röntgeni çekilecek. Böylelikle tüm maden ve yeraltı zenginliği araştırmaları için başvurulacak veri deposu oluşturulmuş olacak. Yeraltı zenginliklerinin ortaya çıkarılması için sondaj altyapısı haritası da oluşturulacak. Enerji Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'yi 2023 vizyonuna taşıyacak ve enerjide çağ atlatacak önemli çalışmalar için bürokratları ile birlikte harekete geçti. Yapılacak çalışmalar kapsamında Türkiye'nin jeofizik ve jeokimya haritaları çıkarılacak. Böylelikle hangi bölgede hangi madenlerin olma olasılığının daha yüksek olduğu ortaya koyulacak.