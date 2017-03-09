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enerji bakanı albayrak'tan kritik açıklama

ENERJİ BAKANI ALBAYRAK'TAN KRİTİK AÇIKLAMA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin, "Bu yıl Karadeniz ve Akdeniz olmak üzere arama ve sondaj konularında önemli hamlelerimiz olacak." dedi.

Tarih : 09 Mart 2017, 17:32
Puan Ver : Enerji Bakanı Albayrak'tan Kritik Açıklama(5/10)7


ABD'nin Teksas eyaletinin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'na katılan Albayrak, petrol ve doğalgaz aramalarına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.



Albayrak, Türkiye'nin, enerji alanında önemli değişikliklerin, yatırımların ve hamlelerin gerçekleşeceği yeni bir döneme girdiğini söyledi.



Dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 60'ından fazlasının Türkiye'nin yakın çevresindeki bölgede bulunduğuna dikkati çeken Albayrak, "Dört bir tarafında birçok enerji kaynağı ve zenginlikler bulunan Türkiye'nin, bölgesindeki en istikrarlı ve güçlü ülke olmasının getirdiği sorumluluk ve enerji arz güvenliğinde oynadığı rolü itibarıyla, ülkemiz gelecek dönemde de kararlı ve yoğun çalışmaya devam edecek." diye konuştu.



 



kaynak:ahaber








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