

Alaboyun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO) basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik üreten barajların hiçbirinde elektrik kesintisi olmadığını vurgulayan Alaboyun, "Kesinti olması ancak terörist faaliyetlerle olursa olur, şu ana kadar bize bu yönde bir bilgi gelmedi. İnşaatı süren barajların ise tesis aşamasında, özel sektör kontrolü altında, tesis özel sektörden çıkıp bize Bakanlığa gelince güvenliği, alt yapısı ve personeli ile ilgileniyoruz, inşaatı süren barajların teslim edilmesinde gecikme olabilir" ifadelerini kullandı.