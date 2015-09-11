O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

ENERJİ BAKANI ALABOYUN: CİZRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YOK


ENERJİ BAKANI ALABOYUN: CİZRE'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ YOK
Tarih : 11 Eylül 2015, 14:43
Puan Ver : Enerji Bakanı Alaboyun: Cizre'de Elektrik Kesintisi Yok(5/10)7


Alaboyun, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında (TPAO) basın mensuplarıyla bir araya geldi, soruları yanıtladı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde elektrik üreten barajların hiçbirinde elektrik kesintisi olmadığını vurgulayan Alaboyun, "Kesinti olması ancak terörist faaliyetlerle olursa olur, şu ana kadar bize bu yönde bir bilgi gelmedi. İnşaatı süren barajların ise tesis aşamasında, özel sektör kontrolü altında, tesis özel sektörden çıkıp bize Bakanlığa gelince güvenliği, alt yapısı ve personeli ile ilgileniyoruz, inşaatı süren barajların teslim edilmesinde gecikme olabilir" ifadelerini kullandı.








Etiketler: Enerji  Bakanı  Alaboyun  Cizre  De  Elektrik  Kesintisi  Yok    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER