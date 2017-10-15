Endonezyalı kaleci Choirul Huda, Persela Lamongan-Semen Padang maçında yaşadığı çarpışmanın ardından beyin travması geçirerek hayatını kaybetti.

Endonezya Liginde oynanan Persela Lamongan - Semen Padang maçında futbol dünyasını sarsan bir olay yaşandı.

ARKADAŞIYLA ÇARPIŞTI

Persela kalecisi Choirul Huda, karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru bir pozisyonda takım arkadaşı Ramon Rodrigues ve Pedang oyuncusu Marcel Sacramento'yla çarpıştı.

Çarpışmanın ardından bilincini kaybeden Huda'nın yardımına kulüp doktorları koştular ve oyuncuyu hızla hastaneye sevk ettiler.

HASTANEDE YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Fakat Huda, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, yaşadığı beyin travması nedeniyle hayatını kaybetti.

Choirul Huda'nın hayatını kaybettiğini Persela teknik direktörü Aji Santoso duyurdu.

Kaynak: haberinburada