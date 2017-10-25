ENDONEZYALI FUTBOLCUDAN USAİN BOLT'U KISKANDIRACAK GOL
Endonezya 1. Liginde Borneo'nun Mitra Kukar'ı 4-0 yendiği maça, Terens Puhiri'nin inanılmaz deparıyla attığı gol damga vurdu. Puhiri 70 metrelik mesafeyi 10 saniyede koşup golünü attı.
Endonezya 1. Ligi'nde orta sıralarda bulunan Mitra Kukar, sahasında Borneo'yu ağırladı.
PUHİRİ'DEN 70 METRELİK DEPAR
Borneo'nun Kukar'ı 4-0 yendiği maçta goller 28 ve 41. dakikalarda Baru, 71'de Puhiri ve 80'de Yusman'dan geldi. Farklı biten maçın önüne geçen ise Puhiri'nin 70 metrelik deparıyla attığı müthiş gol oldu.
Rakibine oranla topa uzak olmasına rağmen attığı deparla rakibinden topu kurtaran Puhiri, kaleciyi de geçerek topu ağlara gönderdi.
SOSYAL MEDYADA USAİN BOLT'LA KIYASLANDI
70 metreyi 10 saniyede koşan Endonezyalı futbolcu için sosyal medyada Usain Bolt gibi yorumları yapıldı. Dünyaca ünlü Jamaikalı atlet, 100 metreyi 9.58 saniyede koşarak rekor kırmıştı.
Kaynak: haberinburada
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