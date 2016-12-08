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endonezya'daki depremde ölü sayısı 102'ye yükseldi

ENDONEZYA'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI 102'YE YÜKSELDİ

Endonezya'nın Açe eyaletinde dün meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 102'ye yükseldiği duyuruldu.

Tarih : 08 Aralık 2016, 14:26
Puan Ver : Endonezya'daki Depremde Ölü Sayısı 102'ye Yükseldi(6/10)3


Endonezya Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS) tarafından yapılan açıklamada, Açe eyaletine bağlı Sumatra Adası'ndaki Pidie Jaya'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde şimdiye kadar 102 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.



BASARNAS Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "Elimizdeki son bilgilere göre, 136'sı ağır olmak üzere 752 kişi hastanelerde tedavi görüyor. Deprem nedeniyle 348 ev, 3 okul, 14 cami yıkıldı. 3 bin 267 kişi evsiz kaldı." diye konuştu.



Arama kurtarma çalışmaları halen devam ederken, evleri yıkılan mağdurlar güvenli bölgelere tahliye edildi.



BASARNAS'ın açıklamasında bölgede tıbbi malzeme, su ve gıda sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, yardım kuruluşlarından gerekli desteğin sağlanmasının beklendiği kaydedildi.



 



kaynak:sabah








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