Manchester United'ın Yıldız Pogba'ya Ağır Eleştiri: Trip Yapıyor
İzmir'de Nevruz Operasyonu: 61 Gözaltı
Biri Nişanlısını, Öteki Eşini Uğurladı! Acıyı Böyle Paylaştılar
Canlı Yayında Sevgilisini Öldürdü! Sadece 6 Ay Hapis Yatacak
Çiftlik Bank Soruşturmasında Bir Tutuklama Daha
Bafetimbi Gomis'i Yıkan Haber!
1,3 Metrelik Demir Çubuk Testislerinden Girip Omzundan Çıktı
Abd, 2016 Seçimlerine Müdahale Eden Rusya'ya Karşı Yaptırım Kararı Aldı
Anneye Tecavüz Etti, 4 Yaşındaki Kızını Da Aynı Amaçla Kaçırdı
Adana'da Korkunç Olay! Taşlanarak Öldürülmüş Erkek Cesedi Bulundu
Endonezya'da Siyasetçileri Eleştiren Hapse Atılacak
İsrailli Futbolcu Ve Arkadaşları Baygın Bir Kadınla İlişkiye Girdi
Gheorghe Hagi'nin Oğluna Teklif Yağıyor
Ypg, Siviller Kaçmasın Diye Yolu Kapattı, Mehmetçik İş Makinesini Havaya Uçurdu
Polisi Gören Hayat Kadını : Ev Hanımıyız, Kısır Partisi Yapıyoruz
Cezaevine Girmek İstedi, Alınmayınca Arabasıyla Kapıyı Kırarak Daldı
Afrin'den Kahreden Haber: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Pitbull'un Parçaladığı 12 Yaşındaki Çocuğa Kimse Yardım Etmedi
Dolar 3,90 Lira Seviyesini Aştı
Sözün Bittiği Yer! Çocuklarını Dama Çıkaran Anne, Cesedi İzletti

Endonezya'da siyasetçileri eleştiren hapse atılacak

ENDONEZYA'DA SİYASETÇİLERİ ELEŞTİREN HAPSE ATILACAK

Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, parlamento ve üyelerine saygısızlık etmek ve eleştirmek suç kapsamına alındı.

Tarih : 15 Mart 2018, 18:50
Puan Ver : Endonezya'da Siyasetçileri Eleştiren Hapse Atılacak(7/10)3

Endonezya'da bugün yürürlüğe giren yasayla, ülkedeki siyasetçileri eleştirmek suç kapsamına alındı.

Oldukça muğlak bir dille kaleme alan yasa tasarısı geçen ay içerisinde parlamentoda kabul edilmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Joko Widodo, bu tartışmalı yasayı onaylamayı reddediyordu. Bununla birlikte Widodo'nun yasayı veto etme yetkisinin bulunmamasından dolayı öngörülen sürenin dolmasının ardından tasarı da yürürlüğe girdi.

CEZA SINIRI YOK

Yasanın iptal için Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi de mümkün. Mahkeme sözcüsü, yasanın iptali için şu ana kadar üç başvuru geldiğini ancak bunların incelenip bir kararın çıkmasının aylar sürebileceğini açıkladı.

Söz konusu yasada "parlamento veya üyelerine yönelik saygısızlık eden" kişilerin cezalandırılması öngörülüyor. Alt ya da üst ceza sınırı yok. Ancak hapis cezası kesin.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Endonezya  Da  Siyasetçileri  Eleştiren  Hapse  Atılacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER