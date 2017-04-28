

Çocuk evliliğinin en yaygın olduğu ülkelerden Endonezya'da bir araya gelen kadın din görevlileri şimdiye kadar görülmemiş bir adım atarak kız çocuklarının evlendirilmesine karşı fetva yayımladı.







Endonezya'da bir araya gelen bir çok ülkeden din kadınları ve alimlerinin üç günlük konferansın ardından yayımladıkları bu fetvanın yasal olarak bağlayıcılığı yok ama etkili olacağı düşünülüyor.







Din kadınları hükümete, kadınlar için şu an 16 olan yasal evlilik yaşını 18'e çekme çağrısı da yaptı.







kaynak:milliyet