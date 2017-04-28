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endonezya'da din kadınlarından çocuk evliliğine karşı fetva

ENDONEZYA'DA DİN KADINLARINDAN ÇOCUK EVLİLİĞİNE KARŞI FETVA

Birçok ülkeden din kadınları ve alimlerinin bir araya geldiği zirveden, kız çocuklarının evlendirilmesine karşı tarihi fetva çıktı. Fetvanın, yeryüzünde çocuk evliliğinin en yüksek orana ulaştığı ülkeler arasındaki Endonezya'da etkili olması bekleniyor.

Tarih : 28 Nisan 2017, 18:13
Puan Ver : Endonezya'da Din Kadınlarından Çocuk Evliliğine Karşı Fetva(10/10)8


Çocuk evliliğinin en yaygın olduğu ülkelerden Endonezya'da bir araya gelen kadın din görevlileri şimdiye kadar görülmemiş bir adım atarak kız çocuklarının evlendirilmesine karşı fetva yayımladı.



Endonezya'da bir araya gelen bir çok ülkeden din kadınları ve alimlerinin üç günlük konferansın ardından yayımladıkları bu fetvanın yasal olarak bağlayıcılığı yok ama etkili olacağı düşünülüyor.



Din kadınları hükümete, kadınlar için şu an 16 olan yasal evlilik yaşını 18'e çekme çağrısı da yaptı.



 



kaynak:milliyet








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