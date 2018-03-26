ENDONEZYA'DA DEPREM! TSUNAMİ UYARISI YAPILDI
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Erdoğan 'operasyon Başladı' Demişti, Irak Ordusu Sincar'a Hareket Etti
- Avrupa'nın Ortasında Türk Konsolosluğuna Çirkin Saldırı!
- İha Tespit Etti, Siha Bomba Yağdırdı! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
- Şehit Eşinden Yürek Dağlayan Soru: İkizlerini Kime Emanet Edeceksin
- Teröristlerin Yer Altı Hastanesi Bulundu! Malzemelerin Hepsi Abd Malı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Sağlık Ve Refah İçin Birbirlerine İnek Dışkısı Fırlatıyorlar
- Köpeğini Hırsızların Elinden Kurtarmak İsterken Canından Oldu
- Herkese Bedava Bira Vadeden Parti Sözcüsü Devlet Televizyonuna Tavuk Kostümüyle Çıktı
- Afrin'de Korkunç Görüntü! 110 Cesedin Olduğu Toplu Mezar Bulundu
- Yılanlı Gösteri Az Kalsın Canından Ediyordu! Herkes Gösterinin Parçası Zannetti
Bu Haberle İlgili Yorumlar