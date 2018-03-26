Ünlüler Dünyası Yasta! Ali Baba Hayatını Kaybetti
Bu Haber Çok Tartışılır: Nuri Alço'yu 'hz. Mevlana' Rolünde Göreceğiz!
Dubai'ye Giden Nusret, Anında İmaj Değiştirip Fotoğraf Paylaştı
Endonezya'da Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı
Alişan'ın Zor Anları Kamerada! Tuzlu Kahveyi Böyle İçti
Alişan'dan Jet Hızında Nişan! Fotoğrafları Ece Erken Paylaştı
Erdoğan 'operasyon Başladı' Demişti, Irak Ordusu Sincar'a Hareket Etti
Beton Mikseri, Otobüsle Çarpıştı: 20 Yaralı
Avrupa'nın Ortasında Türk Konsolosluğuna Çirkin Saldırı!
İha Tespit Etti, Siha Bomba Yağdırdı! 3 Pkk'lı Terörist Öldürüldü
Abd'den Peş Peşe Açıklama Geldi! İncirlik Boşaltılıyor Mu
Şehit Eşinden Yürek Dağlayan Soru: İkizlerini Kime Emanet Edeceksin
Bakan, Annelere Müjde Verdi: Kursa Gelene 400 Lira Verilecek!
İstanbul - Sivas Arasını 5,5 Saate Düşürecek Projede İlk Adım Atıldı
Amatör Lig Maçını Taraftarlar Çatılardan İzledi
Teröristlerin Yer Altı Hastanesi Bulundu! Malzemelerin Hepsi Abd Malı
Okuldan Kaçan Oğlunu İnternet Kafede Bulan Baba, Çılgına Döndü!
Mangal Yaparken Yandı, Kaldırıldığı Hastanede Doğum Yaptı
Barzani Sonrası İşler Karıştı, Memurlar Erbil Sokaklarına Döküldü!
Kadın Yolcuyu Dövüp Yol Ortasına Bırakan Uber Şoförü Gözaltına Alındı

ENDONEZYA'DA DEPREM! TSUNAMİ UYARISI YAPILDI


Endonezya'da deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Tarih : 26 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Endonezya'da Deprem! Tsunami Uyarısı Yapıldı(6/10)2

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Endonezya  Da  Deprem  Tsunami  Uyarısı  Yapıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER