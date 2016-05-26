

Endonezya'da çocuklara tecavüz suçuna verilecek cezalar ağırlaştırıldı. Bundan böyle söz konusu suçu işleyen kişilere verilecek cezalar kimyasal hadım ve idamı da içerecek şekilde genişletildi.







Endonezya'da hükümet, 2 Nisan'da 14 yaşında bir kız çocuğuna yapılan toplu tecavüze uğradıktan sonra öldürülmesiyle birlikte harekete geçti. Olayla ilgili yedisi 18 yaşından küçük 12 kişi tutuklandı. BBC Türkçe servisinde yer alan habere göre, çocuklara tecavüz suçuna verilecek cezalar, kimyasal hadım ve idamı da içerecek şekilde ağırlaştırıldı. Ayrıca bu tür suçlardan tahliye olanlar, konumlarını bildiren elektronik cihaz takmaya zorlanabilecek. Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada, düzenlemeyle çocuklara yönelik cinsel saldırıların neden olduğu krizi çözmeyi hedeflediklerini kaydetti.







Öte yandan, İnsan Hakları Ulusal Komitesi'nden "Şiddet, şiddetli cezalarla durdurulamayacak" görüşü dile getirilirken, Cumhurbaşkanı Widodo ise "Sıradışı bir suç, istisnai cezalar gerektirir." açıklamasında bulundu.







Daha önce Endonezya'da çocuk ya da yetişkinlere yönelik tecavüz suçlarına en fazla 14 yıl hapis cezası verilebiliyordu.