ENDONEZYA'DA 6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Son dakika... Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi, 3 kişi yaralandı, çok sayıda bina hasar gördü. İşte detaylar...
Endonezya'nın Sulewasi Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden (USGS), merkez üssü eyalet başkenti Palu'nun 79 kilometre güneydoğusundaki depremin, dün gece yerel saatle 21.35'de 9,1 kilometre derinlikte kaydedildiği ifade edildi.
Depremden etkilenen bölgeye arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemesi gönderildi.
kaynak:sabah
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