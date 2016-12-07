ENDONEZYA'DA 6.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Sumatra açıklarında deniz dibinde meydana gelen sarsıntı binaları yıktı, binlerce insan panikle kendini sokağa attı. En az 25 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan depremde can kaybının artmasından korkuluyor.
Endonezya'nın Açeh eyaletinde denizaltında 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sumatra Adası'nın güneydoğusundaki Sigli kenti. Depremin hissedilmesiyle geniş bir bölgede çok sayıda insan panikle evlerinden fırlayıp sokağa kaçtı.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, yerel saatle 05.03'te yeri sallayan depremin zeminin 19 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Sumatra Adası'nda çok sayıda binanın yıkılmasına yol açan depremde en az 25 can kaybı var. Ölenlerin arasında çocukların da bulunduğu bildiriliyor.
BBC'ye konuşan yerel yetkili Said Mulyadi, yaşadıkları bölgenin şiddetli bir şekilde sarsıldığını ve ölü sayısının artabileceğini söyledi. Kurtarma ekipleri, enkazların altında canlı kalan insanları arıyor.
Bölgeden gelen haberlere göre, çok sayıda büyük iş makinesi yıkılan binaların enkazını kaldırmaya çalışıyor ve daha fazlasına da ihtiyaç var.
kaynak:miliyet
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