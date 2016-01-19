İngiliz yardım kuruluşunun raporuna göre dünyadaki 62 “süper zengin”, dünya nüfusunun yarısı kadar servete sahip. Dünyanın yüzde 1'ini oluşturan 70 milyon kişi ise, geri kalan yüzde 99 kadar zenginleşecek!..



Dünya liderlerinin katılacağı, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu öncesi eşitsizliklere dikkat çekmek isteyen İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, Credit Suisse'in verilerinden yararlanarak hazırladığı raporun çarpıcı sonuçlarını açıkladı. Buna göre 62 “süper zenginin” serveti, dünya nüfusunun yarısından daha fazla!



Oxfam'ın raporunda, dünyada gelir dağılımındaki mevcut eşitsizliğin arttığına vurgu yapıldı. Rapora göre 2016 yılında dünyanın yüzde 1'lik nüfusuna denk gelen 70 milyon kişi, dünyanın geri kalan yüzde 99'undan (yaklaşık 7 milyar kişi) daha fazla servete sahip olacak. Bununla birlikte 62 “süper zenginin” toplam serveti, dünyanın nüfusunun en fakir olan yarısından daha fazla.