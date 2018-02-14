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En zayıf halka denilen yarışmacı, Survivor'da şov yapıyor

EN ZAYIF HALKA DENİLEN YARIŞMACI, SURVİVOR'DA ŞOV YAPIYOR

Survivor'da all star yarışmacılarının gölgesinde kalacağı düşünülen Cumali Akgül, hem Ümit Karan'dan hem de Turabi'den sayı alarak herkesi şaşırttı

Tarih : 14 Şubat 2018, 10:20
Puan Ver : En Zayıf Halka Denilen Yarışmacı, Survivor'da Şov Yapıyor(6/10)2

Yarışmaya katılmak için Iğdır'dan İstanbul'a yürüyen Cumali Akgül'ün performansı Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyordu.

HEM ÜMİT'TEN HEM DE TURABİ'DEN SAYI ALDI

İlk bölümlerdeki oyunlarda çok etkili bir performans sergileyemeyen Cumali Akgül, yarışmanın dün akşam ekrana gelen bölümünde hem Ümit Karan, hem de Turabi'den sayı alarak başta Acun Ilıcalı olmak üzere herkesi şaşırttı.

Cumali, elde ettiği sayılar sonrası büyük sevinç yaşadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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