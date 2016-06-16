

UEFA'nın gözde hakemlerinden Cüneyt Çakır ve ekibi, F Grubu'nda oynanan Portekiz-İzlanda maçındaki performansıyla otoritelerden tam not aldı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası Finali'ni yönetmesi muhtemel hakemler arasında yer alan Çakır, 90 dakika boyunca maçın skoruna etki edecek hatalı bir karara imza atmadı.







Oldukça hızlı ve sert geçen mücadelede oyunun kontrolünü bir an olsun kaybetmeyen deneyimli hakemimiz, UEFA tarafından verilen 8.5 puan ile bir haftası geri kalan turnuvada en fazla puan alan hakem oldu.







Deparı olay oldu







Zaman zaman sertleşem Portekiz-İzlanda maçında yerinde ve zamanında kararlarıyla tempoyu belirledi. Maçta oyuncularla iletişimi dikkatlerden kaçmayan Çakır'ın 68. dakikada yaptığı koşu sosyal medyayı salladı.







Sert futboluyla tanınan Portekizli savunmacı Pepe'nin rakibine attığı tekme sonrası çok sinirlenen ve bu durumun yüz ifadesine yansıdığı gözlenen Çakır, pozisyonun yaşandığı yere müthiş bir depar attı. İzlandalı futbolcuların itirazlarını kesin bir şekilde savuşturan Çakır'ın bu hareketi maç gecesinin en çok konuşulan olayı oldu.