O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

en yüksek not cüneyt çakır'ın: 8.5!

EN YÜKSEK NOT CÜNEYT ÇAKIR'IN: 8.5!

UEFA'nın gözde hakemlerinden Cüneyt Çakır ve ekibi, F Grubu'nda oynanan Portekiz-İzlanda maçındaki performansıyla otoritelerden tam not aldı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:34
Puan Ver : En Yüksek Not Cüneyt Çakır'ın: 8.5!(6/10)3


UEFA'nın gözde hakemlerinden Cüneyt Çakır ve ekibi, F Grubu'nda oynanan Portekiz-İzlanda maçındaki performansıyla otoritelerden tam not aldı. Bu yıl Avrupa Şampiyonası Finali'ni yönetmesi muhtemel hakemler arasında yer alan Çakır, 90 dakika boyunca maçın skoruna etki edecek hatalı bir karara imza atmadı.



Oldukça hızlı ve sert geçen mücadelede oyunun kontrolünü bir an olsun kaybetmeyen deneyimli hakemimiz, UEFA tarafından verilen 8.5 puan ile bir haftası geri kalan turnuvada en fazla puan alan hakem oldu.



Deparı olay oldu



Zaman zaman sertleşem Portekiz-İzlanda maçında yerinde ve zamanında kararlarıyla tempoyu belirledi. Maçta oyuncularla iletişimi dikkatlerden kaçmayan Çakır'ın 68. dakikada yaptığı koşu sosyal medyayı salladı.



Sert futboluyla tanınan Portekizli savunmacı Pepe'nin rakibine attığı tekme sonrası çok sinirlenen ve bu durumun yüz ifadesine yansıdığı gözlenen Çakır, pozisyonun yaşandığı yere müthiş bir depar attı. İzlandalı futbolcuların itirazlarını kesin bir şekilde savuşturan Çakır'ın bu hareketi maç gecesinin en çok konuşulan olayı oldu.








Etiketler: En  Yüksek  Not  Cüneyt  Çakır  In  85    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER