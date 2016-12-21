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EN UZUN GECEYE DİKKAT! BAKIN SİZİ NASIL ETKİLEYECEK...


EN UZUN GECEYE DİKKAT! BAKIN SİZİ NASIL ETKİLEYECEK...
Tarih : 21 Aralık 2016, 09:42
Puan Ver : En Uzun Geceye Dikkat! Bakın Sizi Nasıl Etkileyecek...(9/10)8


Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy depresyonla baş etmenin yolunu bol baharat, ceviz ve C vitamini tüketmek olarak sıralıyor.



Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Karanlık psikolojimizi olumsuz etkilerken, yarın yılın en uzun gecesini yaşamak metabolizmamız açısından da olumsuz sonuçlar doğuracak. Kendimizi mutsuz hissedeceğiz. Peki bu utsuzluktan nasıl kurtulacağız?



BU BESİNLER DEPRESYONU AZALTIYOR!



Diyetetik Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy 21 Aralık'ta ve kış boyunca bize mutluluk vaat eden gıdaların ceviz, C vitamini ve baharatlar olduğunu söylüyor: Ceviz ile alınan yüksek miktardaki omega 3 yağ asidinin depresyonu azalttığına dair birçok çalışma var.



Ceviz içerdiği melatonin hormonuyla uyku düzensizliğini engeller, antioksidan özelliği ile kış aylarında hastalıklardan korunmamızı sağlar. Baharatlar ise içerdikleri magnezyum oranıyla depresyonda sık görülen gün içindeki sinir kasılmalarını önler. Örneğin 1 çorba kaşığı kurutulmuş kişniş günlük magnezyum ihtiyacının yaklaşık yüzde 3'ünü karşılar.



Ayrıca nane, adaçayı, geyik otu ve fesleğen magnezyum bakımından zengin baharatlardır. C vitamini eksikliğinin, bazı depresyon vakalarının kaynağı olduğu sanılmaktadır.



 



kaynak:habertürk








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