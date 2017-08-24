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En Ucuz Ferrari Görücüye Çıktı

EN UCUZ FERRARİ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ferrari piyasadaki en ucuz Ferrari olacak Portofino'yu tanıttı. Portofino'nun satış fiyatının 200 bin doların altında olması bekleniyor.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 12:20
Puan Ver : En Ucuz Ferrari Görücüye Çıktı(8/10)4

Ferrari piyasadaki en ucuz Ferrari olacak Portofino'yu tanıttı. Portofino'nun satış fiyatının 200 bin doların altında olması bekleniyor. 3.9 litrelik V8 motora sahip Portofino 592 beygir gücünde olacak. Araç 0 kilometreden 100 kilometreye 3.5 saniyede çıkabilecek.

MAKSİMUM 320 KİLOMETRE HIZ YAPABİLECEK

Aracın ulaşacağı maksimum hız 320 kilometre olacak. Portofino'nun tasarımı Ferrari'nin iç bünyesinde yapılırken aracın içindeki 10.2 inçlik ekran dikkat çekiyor.

18 farklı yöne ayarlanabilen ön koltuk sürüş komforunu üst düzeye çıkarırken yeni rügzar yansıtıcıları aracın içine giren sesi önceki modellere göre yüzde 30 daha azaltmış durumda.

Portofino'dan önceki en ucuz Ferrari, California idi. California modellerinin fiyatları 200 bin dolardan başlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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