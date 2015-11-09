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EN TEMİZ HAVA ESKİŞEHİR'İN


EN TEMİZ HAVA ESKİŞEHİR'İN
Tarih : 09 Kasım 2015, 10:08
Puan Ver : En Temiz Hava Eskişehir'in(6/10)3


Radikal'in Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hava izleme raporundan derlediği verilere göre, Afyonkarahisar'ın yanısıra Iğdır, Osmaniye, Gaziantep, Bitlis ve Siirt'in havası da Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kirli.



Marmara Bölgesi'nde havası en kirli ilçeler Keşan ve İnegöl. İstanbul'da hava kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçe ise Esenyurt.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de havası en temiz il ise Eskişehir. Şile İstanbul'un havası en temiz ilçesi durumunda.








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