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En Son Hindistan'da Oynayan Diego Forlan, Norveç Ligi'ne Gidiyor

EN SON HİNDİSTAN'DA OYNAYAN DİEGO FORLAN, NORVEÇ LİGİ'NE GİDİYOR

Son olarak Hindistan Ligi ekibi Mumbai'de top koşturan Uruguay'ın efsane golcüsü Diego Forlan, Norveç Ligi kulüplerinden Sandefjord'a imza atmak üzere.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 20:10
Puan Ver : En Son Hindistan'da Oynayan Diego Forlan, Norveç Ligi'ne Gidiyor(7/10)3

Uruguay'ın efsane golcüsü Diego Forlan'ın, Norveç Ligi kulüplerinden Sandefjord'a imza atmak üzere olduğu öne sürüldü.

İKNA OLMAK ÜZERE

Fransız L'Equipe'te yer alan haberde; bonservisi elinde olan 38 yaşındaki Uruguaylı star Diego Forlan'ın, Sandefjord ile görüştüğü ve imzaya çok yakın olduğu belirtildi. Sandefjord'un tüm mali koşulları zorladığı ve Uruguaylı yıldızı ikna etmek üzere olduğu bilgisi verildi.

EN SON HİNDİSTAN'DA OYNADI

2010 Dünya Kupası'nın en iyi oyuncusu seçilen Diego Forlan, son olarak Hindistan takımlarından Mumbai City forması giymişti.

Kariyerine Independiente'de başlayan Forlan, bugüne kadar Manchester United, Villarreal, Atletico Madrid, Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Penarol ve Mumbai City formaları giydi.

Diego Forlan'ın adı bugüne kadar birçok Türk takımıyla anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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