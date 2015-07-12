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en son 1715'te olmuştu! yine geliyor

EN SON 1715'TE OLMUŞTU! YİNE GELİYOR

En son 300 yıl önce yaşanan “mini buzul çağının” önümüzdeki 15 yıl içinde yeniden dünyayı etkisi altına alması bekleniyor.

Tarih : 12 Temmuz 2015, 18:39
Puan Ver : En Son 1715'te Olmuştu! Yine Geliyor(5/10)4


İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, bilim insanları güneşteki aktivitenin 2030 ile 2040 yılları arasında yüzde 60 oranında düşeceğini ortaya koydu. Bu da mini buzul çağını yaşamamıza sebep olacak.



Daha önce “Maunder Minimum” adı verilen mini buzul çağı dönemi, güneş patlamalarının en az görüldüğü 1645-1715 yılları arasında yaşanmıştı.



Bulgular, Galler'de düzenlenen Ulusal Astronomi toplantısında Profesör Valentina Zharkova ve ekibi tarafından sunuldu.



Bilim insanları 1843 yılında güneşteki patlamaların her 10 ila 12 yılda farklı bir döngüye girdiğini ortaya koymuştu.



1976-2008 yılları arasında yaşanan üç güneş döngüsünü analiz eden ve güneşin gelecekteki aktivitelerini yüzde 97 doğruluk payı ile tahmin edebilen bir sistem geliştiren uzmanlar, 2030-2040 yılları arasında yaşanacak mini buzul çağında bazı nehirlerin tarihte ilk kez donacağını ve kimi bölgelerde daha önce eşine rastlanmamış kar yağışlarının gözlemleneceğini söyledi.



Bu yeni sisteme göre önümüzdeki iki güneş döngüsünde daha az güneş lekesi olacağı tahmin ediliyor.



2022'de meydan gelecek “Döngü 25” ve 2030'dan 2040'a kadar sürecek “Döngü 26” sırasında güneş aktivitesinde önemli ölçüde düşüş olacağını ve mini buzul çağına giriş yapacağımızı gösteriyor.








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