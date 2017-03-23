

Son dönemlerde internetin gelişmesine bağlı olarak birçok kişiyi internet üzerinden online alışveriş yapıyor. Genç yaşlı kadın erkek fark etmeksizin herkesin internet üzerinden giyim kozmetik ya da gıda gibi birçok ürünleri satın almayı tercih ediyor. Online alışveriş böyle yaygınlaştığı için ödeme konusunda kesinlikle ve kesinlikle herkesi güvenlik noktasının daha dikkatli olması gerekiyor. Şu anda işlemekte olan yüzlerce hatta binlerce alışveriş sitesi mevcut. Bu noktada günümüzde birçok kişi online ödeme yapmak için ön ödemeli sanal kartlar kullanıyor. Son zamanlarda sıklıkla tercih edilen ön ödemeli sanal kartlar arasında en çok kullanılan paykwik. Peki Paykwik neden bu kadar çok tercih ediliyor? Çünkü ön ödemeli kart sistemleri içerisinde en güvenli yapıya sahip. Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza Paykwik hakkında bazı bilgiler verdik, siz de okuyup yararlanabilirsiniz.



Paykwik Ve Avantajları



Son dönemlerde çok kullanılan ödeme ön ödemeli kart sistemleri içerisinde yer alan Paykwik satın aldığınızda tarafınıza bir pin kodu numarası gönderilecek. Size gönderilen bu pin kodu numarası ile online web sitelerinden alışveriş yapabileceksiniz. Bu kartın size faydası online ödeme yaptığınız esnada ne kredi kartı bilgilerinizi ne de kişisel bilgilerinizi paylaşmak zorunda kalmayışınız olacak. Yani Paykwik sayesinde hiçbir şekilde bilgi vermek durumunda kalmıyorsunuz. Bu sayede içiniz rahat online alışveriş yapmış olursunuz.



Paykwik Nasıl Satın Alınır Nasıl Kullanılır?



Bu ön ödemeli kart sisteminin satın almak isteyenler netsiskart.com internet adresini mutlaka ziyaret etmelidir. Bu sitedeki müşteri temsilcileri ile isterseniz görüşüp ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Farklı bakiyelerde satışı gerçekleştirilen Paykwik ödemesini yaptıktan sonra pin kodu size hemen gönderilir. Bu kod ile hem hızlı hem de güvenilir alışveriş yapmaya hemen başlayabilirsiniz. Fakat belli bakiyelerde satıldığı için üzerine ekleme yapma şansımız yoktur. Eğer kart miktarını büyütmek isterseniz elinizdeki kartı bozdurmalı ve daha sonra yeni kart satın almanız gerekir. Dolayısıyla her daim ihtiyacınız olan miktardaki Paykwik kartınız satın almalısınız.