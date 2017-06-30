

Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, demir eksikliği anemisinde yeni ilaçlar ile ilgili açıklamalarda bulundu.







IHA'nın haberine göre, demir eksikliğinin sebep olabileceği problemlere değinen Doç. Dr. Özlem Şahin Balçık, "Demir eksikliği halsizlik, yorgunluk, aşırı uyuma isteği veya uykusuzluk, saç dökülmesi, tırnak bozukluğu, kaşıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, öğrenme güçlüğü, unutkanlık, çarpıntı, nefes darlığı ve göğüs ağrısı, yutkunma güçlüğü gibi çok sayıda şikayete neden olabilmektedir. Tedavisinde ağızdan haplar, şuruplar ve iğneler kullanılmaktadır. Yakın geçmişe kadar ağızdan alınan demir içeren hap ve şurup tedavileri ile kansızlığı düzelmeyen hastalarda yalnızca kas içine demir ilaçları uygulanmaktaydı. Kas içine uygulamalar ağrıya ve enjeksiyon alanında renk değişikliğine neden olabilmektedir. Bu da özellikle hanımlarda kullanımını kısıtlamaktadır. Kas içi demir tedavileri bazı hastalarda da ilacın kas içi emiliminin düşük olması nedeni ile yararlı olamamaktadır. Günümüzde yeni geliştirilen damardan demir tedavileri ile demir eksikliği daha etkili bir şekilde tedavi edilebilmektedir" diye konuştu.







kaynak:habertürk