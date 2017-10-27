EN SEÇKİN ÖZEL HAREKATÇILAR GİRESUN'DA! DAĞLARDA KARIŞ KARIŞ TERÖRİST ARIYORLAR
Girsun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan ve Eren Bülbül ile astsubayı şehit eden teröristlerden biri olduğu iddia edilen 'Aram kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan ifadesinde örgütün Karadeniz yapılanmasına yönelik önemli bilgiler verdi.
SIĞINAKLAR BULUNDU
Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren PKK'lı terörist, bölgede sürekli yer değiştirdiklerini ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini belirtirken, güvenlik güçleriyle çıktığı arazide gösterdiği yerlerde ise örgüte ait sığınaklar bulundu.
Teröristin verdiği ifade doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de, Tunceli'den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu ve 'Roşad Ankara' kod adlı terörist Rahman Sümer ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi.
SIĞINAKLAR BOŞ ÇIKTI
Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner' adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat İlçesi'nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.
Aram kod adlı PKKlı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.
KARIŞ KARIŞ ARANIYOR
Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Giresun'un Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzon'un Maçka ilçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edilirken, Ankara'dan da jandarmanın en seçkin birliği JÖAK ve JÖPER ekipleri bölgeye geldi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yöre halkının ihbarıyla yakalanmasına ilişkin "Güvenlik güçlerimiz, işlerini gereği gibi büyük bir sorumlulukla gerçekleştiriyor" dedi. Bakan Soylu sorgusu devam eden PKK'lının, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubun içinde yer alıp, almadığıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.
PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, ormanlık arazide terörist avına çıktı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar