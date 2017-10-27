Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu
Galatasaray, Emrah Bayraktar'a Emanet
Meb, Alan Değişikliği Yoluyla Yapılacak Öğretmen Atamalarını Sınırlı Tuttu

EN SEÇKİN ÖZEL HAREKATÇILAR GİRESUN'DA! DAĞLARDA KARIŞ KARIŞ TERÖRİST ARIYORLAR


En Seçkin Özel Harekatçılar Giresun'da! Dağlarda Karış Karış Terörist Arıyorlar
Tarih : 27 Ekim 2017, 08:20
Puan Ver : En Seçkin Özel Harekatçılar Giresun'da! Dağlarda Karış Karış Terörist Arıyorlar(5/10)1

Girsun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan ve Eren Bülbül ile astsubayı şehit eden teröristlerden biri olduğu iddia edilen 'Aram kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan ifadesinde örgütün Karadeniz yapılanmasına yönelik önemli bilgiler verdi.

SIĞINAKLAR BULUNDU

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren PKK'lı terörist, bölgede sürekli yer değiştirdiklerini ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini belirtirken, güvenlik güçleriyle çıktığı arazide gösterdiği yerlerde ise örgüte ait sığınaklar bulundu.

Teröristin verdiği ifade doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de, Tunceli'den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu ve 'Roşad Ankara' kod adlı terörist Rahman Sümer ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi.

SIĞINAKLAR BOŞ ÇIKTI

Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner' adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat İlçesi'nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.

Aram kod adlı PKKlı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Giresun'un Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzon'un Maçka ilçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edilirken, Ankara'dan da jandarmanın en seçkin birliği JÖAK ve JÖPER ekipleri bölgeye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yöre halkının ihbarıyla yakalanmasına ilişkin "Güvenlik güçlerimiz, işlerini gereği gibi büyük bir sorumlulukla gerçekleştiriyor" dedi. Bakan Soylu sorgusu devam eden PKK'lının, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubun içinde yer alıp, almadığıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, ormanlık arazide terörist avına çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: En  Seçkin  Özel  Harekatçılar  Giresun  Da  Dağlarda  Karış  Karış  Terörist  Arıyorlar  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER