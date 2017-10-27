Girsun'un Dereli ilçesi Kulakkaya Yaylası'nda vatandaşların ihbarı sonucu yakalanan ve Eren Bülbül ile astsubayı şehit eden teröristlerden biri olduğu iddia edilen 'Aram kod adlı PKK'lı terörist Mustafa Tolucan ifadesinde örgütün Karadeniz yapılanmasına yönelik önemli bilgiler verdi.

SIĞINAKLAR BULUNDU

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusu süren PKK'lı terörist, bölgede sürekli yer değiştirdiklerini ve yiyecek sıkıntısı çektiklerini belirtirken, güvenlik güçleriyle çıktığı arazide gösterdiği yerlerde ise örgüte ait sığınaklar bulundu.

Teröristin verdiği ifade doğrultusunda terör örgütü PKK'nın Karadeniz'de, Tunceli'den gelen 2 ayrı yapılanması olduğu ve 'Roşad Ankara' kod adlı terörist Rahman Sümer ile 'Türk Tarık' kod adlı Barış Öner'in bu yapılanmanın başında oldukları belirlendi.

SIĞINAKLAR BOŞ ÇIKTI

Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan 'Türk Tarık' kod adlı 'Barış Öner' adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Artvin'in Şavşat İlçesi'nde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi.

Aram kod adlı PKKlı terörist Mustafa Tolucan, alınan yoğun güvenlik önlemleri altında Giresun'un Dereli İlçesi kırsal kesiminde arazide yer gösterdi. Bölgede yapılan aramalarda bazı sığınaklar tespit edildi. Erzak bulmada güçlük çektiklerini anlatan teröristin yer göstermesi sonucu tespit edilen sığınaklar boş çıktı. Terörist grubun bölgede sürekli yer değiştirdiği ve küçük çaplı çok sayıda sığınak olduğu bilgisine ulaşıldı.

KARIŞ KARIŞ ARANIYOR

Bölgede varlığı bilinen 4-5 kişilik 2 ayrı PKK'lı grubun etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar ise sürüyor. Giresun'un Kulakkaya ve çevredeki yayları ile Trabzon'un Maçka ilçesi kırsal kesimine takviye birlikler sevk edilirken, Ankara'dan da jandarmanın en seçkin birliği JÖAK ve JÖPER ekipleri bölgeye geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'lı terörist Mustafa Tolucan'ın yöre halkının ihbarıyla yakalanmasına ilişkin "Güvenlik güçlerimiz, işlerini gereği gibi büyük bir sorumlulukla gerçekleştiriyor" dedi. Bakan Soylu sorgusu devam eden PKK'lının, Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik'i şehit eden terörist grubun içinde yer alıp, almadığıyla ilgili soruyu ise yanıtsız bıraktı.

PKK'lı teröristin verdiği ifadeler doğrultusunda harekete geçen güvenlik güçleri, ormanlık arazide terörist avına çıktı.

Kaynak: haberinburada